Порошенко назвал «незаконными» выборы президента РФ в Крыму

«Незаконными выборами» на территории «оккупированного Крыма» назвал президент Украины Петр Порошенко состоявшиеся в республике выборы президента РФ, сообщается на сайте украинского лидера.

Он добавил, что западные партнеры заверили его в непризнании результатов выборов на полуострове. Крым будет выбирать только президента Украины, заявил Порошенко и подчеркнул, что в этом у него нет сомнений.

«Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы — выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма», — говорится на сайте Порошенко. «Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь», — добавил он.

ЦИК обнародовал предварительные данные, согласно которым Владимир Путин на президентских выборах в Крыму набирает 91,7%, в Севастополе — 91.2% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 2,27% голосов избирателей, на третьем — Ксения Собчак, за нее проголосовали 1,88% жителей Крыма, имеющих право голоса.

Сергею Бабурину отдали свои голоса 0,2% жителей Крыма, Владимиру Жириновскому — 1,87%, Максиму Сурайкину — 0,21%, Борису Титову — 0,42%, Григорию Явлинскому — 0,56%.

В Крыму впервые в истории избирали президента России. Полуостров вернулся в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Украинские власти отказываются признавать его итоги, однако в Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.