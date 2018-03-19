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Три случая бешенства зафиксировали за неделю в Орловской области

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В Россельхознадзоре отмечают значительный рост количества случаев бешенства, за неделю опасное для людей заболевание выявили у трех животных.

Вирус выявляли специалисты Орловского референтного центра. По их данным, от бешенства умерли две лисицы в деревнях Аниканово и Никуличи. Кроме того, в деревне Базурово от бешенства пострадала, сообщает сайт InfoOrel.ru.

Всего с начала года референтный центр выявил 24 случая заболевания животных бешенством. В конце февраля из-за вируса умерла домашняя кошка, а в начале марта вирус выявили у овцы.

Для сравнения, за весь 2017 год в Орловской области было выявлено 30 случаев лабораторно подтвержденного заболевания бешенством.

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