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Суд заставил власти Биробиджана вернуть землю в заказнике «Ульдуры»

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Арбитражный суд Дальневосточного округа признал недействительным договор аренды земельного участка на территории природного заказника «Ульдуры». Его заключила администрация Биробиджанского района ЕАО. Таким образом, арбитраж признал обоснованными выводы судов низшей инстанции.

Как поясняет ИА EAOMedia, первоначально в судебные инстанции обратилась областная прокуратура, которая во время проверки установила, что администрация неправомерно распорядилась земельным участком, а сама сделка нарушает права ЕАО как собственника особо охраняемой природной территории.

Прокуратура попросила суд проверить правомерной сделки. Тот полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Однако муниципальные власти с решение судей не согласились и оспорили его в вышестоящих инстанциях.

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