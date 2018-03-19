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Хабаровский военный городок остался без тепла из-за ДТП с грузовиком

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Грузовой автомобиль повредил теплотрассу в районе поселка Восточное Хабаровского края. В результате теплоснабжение было отключено в местной средней школе и военном городке.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое управление МЧС, инцидент произошел накануне поздно вечером. Автомобиль повредил теплотрассу диаметром 273 мм, которая проходит по воздуху.

Лишь после полуночи коммунальным службам удалось запустить резервную котельную. Сейчас температурный режим в помещениях городка и средней школы приведен в норму. Бригада тепловых сетей продолжает работать на месте аварии. Полностью восстановить теплоснабжение планируется к обеду.

Портал iz.ru 17 марта сообщал о том, что в Казани не менее 1,5 тыс. человек остались без отопления после того, как произошло частичное обрушение стены и кровли здания котельной. Предварительная причина случившегося — ветхость здания.

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