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Сменился руководитель Народного банка Китая

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Фото: REUTERS/Jason Lee/File Photo
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Впервые за 15 лет Народный банк Китая получит нового председателя: на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) утверждена кандидатура И Гана (Yi Gang), который последние 10 лет занимал должность заместителя главы ЦБ.

Уходящий в отставку председатель НБК Чжоу Сяочуань, занимающий этот пост с 2003 года, станет новым вице-председателем Боаосского форума (Boao Forum for Asia), передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

И Гану 60 лет, в 1980 году он закончил Пекинский университет, далее учился по экономическим специальностям в университете Хэмлайн (штат Миннесота) и Иллинойсском университете.

Ранее сообщалось, что Народный банк Китая (ЦБ) отказался признать криптовалюты как платежное средство из-за их ненадежности. 

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