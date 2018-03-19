Более 3,5 тыс. человек покинули Восточную Гуту утром в понедельник

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин сообщил журналистам, что более 3,5 тыс. человек вышли из Восточной Гуты с утра понедельника, 19 марта. Жители покидали пригород Дамаска через пункт пропуска Хамурия, уточнил он.

«Питанием на настоящий момент обеспечены более 2,5 тыс. человек», — приводит его слова ТАСС.

Накануне представители Центра по примирению сообщали, что Восточную Гуту за время гуманитарных пауз покинули более 73 тыс. человек.

С 27 февраля в Восточной Гуте введен особый режим, чтобы люди могли покинуть подконтрольные боевикам территории. Однако периодически вооруженные формирования пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу сирийцев.