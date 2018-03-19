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Движение грузовиков и автобусов ограничено в Курганской области из-за метели

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Метель стала причиной ограничения движения большегрузов и рейсовых автобусов на федеральных трассах в Курганской области, по данным ГУ МЧС по региону, время окончания ограничения движения — 20:00 понедельника, 19 марта.

ТАСС отмечает, что в Курганской области наблюдаются сильный ветер, снежные заносы и ограниченная видимость.

«По состоянию на 11:00 (9:00 мск) федеральные автомобильные дороги Курганской области находятся в проезжем состоянии», — приводит агентство сообщение МЧС. Дорожные организации проводят расчистку стоянок и площадок отдыха от снега, сотрудники ГИБДД проводят распорядительно-регулировочные действия на закрепленных участках автомобильных дорог.

В начале марта, напомним, автобусы с рабочими застряли на трассе в Красноярском крае из-за снега.

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