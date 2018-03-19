Филиппинский целитель лечит местных жителей с помощью мачете

На Филиппинах орудует необычный лекарь. Защитит от злых духов, подарит пуленепробиваемость. Нужно всего лишь дать ему ударить вас мачете. Необычный ритуал проводит мужчина на Филиппинах. Сам себя целитель называет «Рэмбо» и состоит в религиозном культе. Сектанты считают, что в Библии сказано, что каждого должно коснуться мачете.

В правильных руках холодное оружие дарит пуленепробиваемость, уверен Рэмбо. К филиппинцу выстраивается очередь: многие уверяют, что их здоровье улучшилось. Помимо ритуала с мачете, пациенты обязаны воздерживаться от секса и свинины. Иначе никакой вам пуленепробиваемости.

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