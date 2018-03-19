Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на более поздний срок

По техническим причинам перенесен визит министра иностранных дел Сергея Лаврова во Вьетнам, поездка должна была начаться в понедельник, 19 марта, но состоится позже, передает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

В дипмиссии отметили, что визит не отменен, а «просто переносятся сроки». Новая дата визита Лаврова во Вьетнам будет определена позже.

19–20 марта были запланированы, в частности, переговоры Лаврова с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел, ряд встреч с руководством Вьетнама и подписание ряда соглашений.

Ранее стало известно, что не состоялась встреча Лаврова и Тиллерсона в Аддис-Абебе.