В Москве потеплеет до нуля градусов 19 марта

Столбики термометров поднимутся в Москве до нулевой отметки в понедельник, 19 марта.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

По данным синоптиков, в столице будет переменная облачность без осадков.

«Воздух в течение дня сможет хорошо прогреться, мы рассчитываем, что в Москве столбики термометров поднимутся до нулевой отметки», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Подмосковье ожидается ноль – минус 3 градуса.

Ветер в столице будет юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что ночь на 17 марта в столичном регионе стала самой морозной для первого месяца весны за последние 18 лет. В некоторых районах Московской области столбики термометров опускались ниже минус 27 градусов.