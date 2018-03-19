В Эквадоре 11 человек погибли и 56 пострадали в ДТП

В Эквадоре 11 человек погибли и 56 пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов. Автокатастрофа произошла 18 марта в провинции Гуаяс на юго-западе страны.

Сообщается, что все пострадавшие госпитализированы. Движение транспорта по шоссе Хухан — Трес-Постес было прервано на несколько часов. Полиция расследует обстоятельства аварии, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 11 французских туристов пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в мексиканском Канкуне.