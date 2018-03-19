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Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру в самолете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доктор и массажисты московского футбольного клуба «Арарат», выступающего во втором футбольном дивизионе, спасли жизнь пассажиру на борту самолета, направлявшегося в Ереван.

Как сообщается на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте», во время перелета у одного из пассажиров рейса случился гипертонический криз. 

Отмечается, что своевременная и высокопрофессиональная помощь доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России по футболу посетили тренировочную базу хоккейного клуба «Динамо», где приняли участие в выборах президента РФ.

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