Названа возможная причина суицида украинского летчика Волошина

Бывший украинский летчик Владислав Волошин мог покончить с собой из-за финансовых проблем. Пилот совершил попытку суицида у себя дома, он умер по дороге в больницу.

Об этом пишет издание «Новости N» со ссылкой на близких погибшего.



По данным журналистов, после увольнения из армии Волошин руководил Николаевским аэропортом, который проходил реконструкцию. В ходе ремонта возникли трудности с финансированием, что сказалось как на материальном, так и на психологическом состоянии бывшего летчика.

Бывшие сослуживцы отмечают, что 29-летний Волошин был впечатлительным человеком с «повышенным чувством справедливости». После своего увольнения он много раз обращал внимание властей на бедственное положение украинских летчиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», уточняет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Волошин является кавалером ордена «За мужество» III степени за участие в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Он был капитаном 229 тактической бригады ВВС Украины.