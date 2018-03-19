Хабаровская клиника заплатит 200 тыс. рублей за неверный диагноз

Суд Комсомольска-на-Амуре вынес решение по иску местной жительницы к одному из медицинских учреждений о компенсации морального вреда за ошибочный диагноз. Клиника заплатит ей 200 тыс. рублей.

Как поясняет ИА AmurMedia, женщине был поставлен угрожающий жизни диагноз. Он требовал длительного лечения. Положение осложнялось беременностью пациентки.

Она с диагнозом не согласилась и отказалась от приема назначенных лекарств. Позже женщина несколько раз проходила обследование в других клиниках, и диагноз не подтверждался.

В итоге суд назначил медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что первоначально поставленный диагноз был ошибочным. Это повлекло неправильную тактику лечения и длительный диспансерный учет.

В сентябре 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в Туапсе врачи 13 лет лечили здорового мужчину от ВИЧ-инфекции.