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На Украине заявили о заговоре из-за появления на ТВ карт без Крыма

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Фото: РИА Новости
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Появление сразу на двух украинских телеканал изображения карты Украины без Крыма является «чьей-то целенаправленной работой». Такую точку зрения высказал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки», — написал вице-премьер в Twitter.

Речь идет о телеканал «UA: Перший» и «СТБ», в эфире которых 17 и 18 марта соответственно была показана карта Украины без Крыма.

Впоследствии руководители СМИ объяснили инцидент технической ошибкой и пообещали найти виновных. Телеканалы также принесли извинения зрителям за показ карты страны без полуострова.

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