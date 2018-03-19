На Украине заявили о заговоре из-за появления на ТВ карт без Крыма

Появление сразу на двух украинских телеканал изображения карты Украины без Крыма является «чьей-то целенаправленной работой». Такую точку зрения высказал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа. Я не верю в такие технические ошибки», — написал вице-премьер в Twitter.

Якщо майже водночас на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна у Росії у прямому ефірі з’являються карти України без Криму, то це уже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота. Я не вірю у такі технічні помилки! Мають бути прізвища. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) March 18, 2018

Речь идет о телеканал «UA: Перший» и «СТБ», в эфире которых 17 и 18 марта соответственно была показана карта Украины без Крыма.

Впоследствии руководители СМИ объяснили инцидент технической ошибкой и пообещали найти виновных. Телеканалы также принесли извинения зрителям за показ карты страны без полуострова.