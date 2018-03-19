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ВМФ рассказал о потенциале атомных подлодок «Ясень»

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв заявил, что атомные подводные лодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу.

«Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно», — рассказал Королёв газете «Красная звезда».

Также он отметил, что до 2020 года планируется построить семь подлодок проекта «Ясень».

Ранее сообщалось, что ВМС США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. 

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