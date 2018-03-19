Дель Потро обыграл Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро победил в финале турнира ATP, прошедшего в Индиан-Уэллсе, швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Встреча завершилась со счетом 1:2 (4:6; 7:6; 6:7).

Дель Потро оформил победу за 2 ч 42 мин. Аргентинец впервые в карьере завоевал титул на турнире в Индиан-Уэллсе. Он играл в финале в 2013 году и уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Роджер Федерер пять раз побеждал на этом турнире. Аналогичное достижение покорилось сербу Новаку Джоковичу, отмечает ТАСС.

Ранее состоялся финал женского турнира в Индиан-Уэллсе. Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила японке Наоми Осаке — 2:0 (6:3; 6:2).