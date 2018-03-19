Прямой эфир

Дель Потро обыграл Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе

0
Фото: REUTERS/Jayne Kamin-Oncea
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро победил в финале турнира ATP, прошедшего в Индиан-Уэллсе, швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Встреча завершилась со счетом 1:2 (4:6; 7:6; 6:7).

Дель Потро оформил победу за 2 ч 42 мин. Аргентинец впервые в карьере завоевал титул на турнире в Индиан-Уэллсе. Он играл в финале в 2013 году и уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Роджер Федерер пять раз побеждал на этом турнире. Аналогичное достижение покорилось сербу Новаку Джоковичу, отмечает ТАСС.

Ранее состоялся финал женского турнира в Индиан-Уэллсе. Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила японке Наоми Осаке — 2:0 (6:3; 6:2).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер стали родителями
Теннисистки Макарова и Веснина проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017