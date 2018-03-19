Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер стали родителями

У бывшей сербской теннисистки Аны Иванович и немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера родился сын.

Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic) 18 Мар 2018 в 5:01 PDT

Как сообщает издание blic.rs, малыша назвали Лукой. Роды прошли в субботу в американском Чикаго (штат Иллинойс). Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS «Чикаго Файр».

На счету Швайнштайгера золото и две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и две бронзы чемпионатов Европы. Иванович — победительница «Ролан Гаррос» 2008 года. Также на ее счету победы в 14 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter