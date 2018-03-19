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В МИДе Украины предложили ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин обратился к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, за его поддержку проектов, в которых принимает участие Россия.

«Важно, чтобы санкции касались не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за границей проекты (Москвы. — Ред.)», — отметил глава украинского МИДа в интервью изданию Bild.

По мнению дипломата, Шредер является «одним из важнейших лоббистов [президента России Владимира] Путина во всем мире». В связи с этим Климкин предложил Европейскому союзу предпринять возможные действия.

Шредер находился на посту федерального канцлера ФРГ в 1998–2005 годах. После ухода из политики он начал заниматься общественной деятельностью и бизнесом. В частности, экс-канцлер является председателем совета директоров компании «Роснефть» и председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода «Северный поток».

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