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Путин набирает 76,63% голосов избирателей после подсчета 98% протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За Владимира Путина на выборах президента России проголосовали 76,63% избирателей, сообщили в ЦИК РФ после обработки 98,04% протоколов участковых избирательных комиссий.

За действующего президента России проголосовали 54 млн 518 тыс. 110 избирателей. Стоит отметить, что Путин побил рекорд поддержки на выборах 2018 года за всё время участия в выборах.

На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набирает 11,8% голосов. Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,6%.

Далее следуют Ксения Собчак (1,64%), Григорий Явлинский (1,02%), Борис Титов (0,75%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).

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