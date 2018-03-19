Еще один украинский телеканал показал карту с «исчезнувшим» Крымом

Украинский телеканал «СТБ» в пятницу, 16 марта, показал в эфире программы «Холостяк» карту страны без Крыма. После этого представителям канала пришлось извиняться за инцидент на своей странице в Facebook.

«Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, телеканал впоследствии исправил «ошибку» во всех видео на официальных страницах.

Стоит отметить, что ранее украинский телеканал УТ-1 («UA: Перший») также продемонстрировал карту Украины и сопредельных государств, на которой отсутствовал полуостров Крым. Позднее представители СМИ заявили, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.