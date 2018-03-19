Коррумпированные принцы вернули Саудовской Аравии более $100 млрд

Власти Саудовской Аравии вернули в казну более $100 млрд от арестованных за коррупцию принцев. Об этом сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.

«Идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных принцев и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре 2017 года власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией задержали несколько десятков человек, в том числе принцев из правящей семьи.

Согласно строгим обычаям Саудовской Аравии отправить принцев сразу в тюрьму король не мог — это бы нарушило семейный патриархат и привело бы к последствиям, так как Саудовская Аравия управляется сразу несколькими ветвями королевской власти и это спровоцировало бы конфликт.

11 принцев, четыре министра и десятки других чиновников вместо тюрьмы были заперты в роскошном отеле. В нем расположены 493 номера, включая 49 королевских апартаментов и 50 люксов, у входа находится огромный фонтан, полы сделаны из мрамора, холл украшает мебель из редких пород дерева.