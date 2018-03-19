Сотрудников Белого дома обязали подписать соглашения о конфиденциальности

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности.

Как сообщает The Washington Post, это произошло в первые месяцы после инаугурации Трампа из-за многочисленных утечек из администрации президента США.

Отмечается, что сотрудник Белого дома, нарушивший соглашения, должен быть оштрафован на $10 млн.

Ранее в Белом доме рассказали об отношениях Трампа и со своим помощником по национальной безопасности.



