Прямой эфир

Сотрудников Белого дома обязали подписать соглашения о конфиденциальности

0
Фото: Global Look Press/Ting Shen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности.

Как сообщает The Washington Post, это произошло в первые месяцы после инаугурации Трампа из-за многочисленных утечек из администрации президента США.

Отмечается, что сотрудник Белого дома, нарушивший соглашения, должен быть оштрафован на $10 млн. 

Ранее в Белом доме рассказали об отношениях Трампа и со своим помощником по национальной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп указал на отсутствие оснований для начала расследования по России
Замглавы ФБР рассказал о «войне» Трампа с ведомством


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017