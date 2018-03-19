Команда на миллионы

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На митинге в честь Крыма отпраздновали выборы и вспомнили о единстве
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
После закрытия избирательных участков на Манежной площади в Москве прошел митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым». Пока в центре столицы отмечали годовщину воссоединения полуострова с РФ, в Центризбиркоме обнародовали первые предварительные результаты президентских выборов, прошедших в воскресенье, 18 марта. Подробнее смотрите в подборке фотографий портала iz.ru
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выборы президента стали первыми в истории российского Крыма. Для жителей полуострова по значимости они сравнимы с референдум 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение региона с РФ, заявлял глава республики Сергей Аксенов. За два часа до закрытия избирательных участков явка в Крыму оценивалась в 63%
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ведущие митинг-концерта в центре Москвы в промежутке между выступлениями знаменитостей объявили промежуточные результаты выборов. По итогам обработки половины протоколов, Владимир Путин лидирует с 75% голосов. В Крыму главу государства поддержали свыше 90% избирателей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Певец Алексей Воробьев во время выступления
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Выступая со сцены на Манежной площади, Владимир Путин поблагодарил жителей страны за поддержку. Он призвал соотечественников сохранять единство, несмотря на различие политических взглядов. «Единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. Мы должны ощущать локоть каждого гражданина нашей страны», — подчеркнул президент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Николай Цискаридзе во время митинг-концерта «Россия. Севастополь. Крым»
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Во время митинг-концерта «Россия. Севастополь. Крым»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Певец Стас Михайлов во время выступления на митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Порядка 35 тыс. человек приняли участие в мероприятии, сообщили в главном столичном управлении МВД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На митинг-концерте в честь воссоединения РФ с Крымом выступил в числе прочих артистов певец Тимати. Музыкант снял ролик-обращение к россиянам с призывом поучаствовать в выборах ради будущего страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Несколько десятков тысяч человек собрались поздним вечером в центре Москвы, несмотря на минусовую температуру
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Выступление хореографического ансамбля с номером «Калинка» на Манежной площади
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