Команда на миллионы

Выборы президента стали первыми в истории российского Крыма. Для жителей полуострова по значимости они сравнимы с референдум 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение региона с РФ, заявлял глава республики Сергей Аксенов. За два часа до закрытия избирательных участков явка в Крыму оценивалась в 63%