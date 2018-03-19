Политолог Островский скончался в Санкт-Петербурге

Политолог и журналист Валерий Островский скончался в субботу, 17 марта, в Санкт-Петербурге на 72 году жизни.

«Валерий Петрович Островский скончался вчера. Последнее время он работал обозревателем газеты «Петербургский дневник»… Он работал буквально до последних дней, только на прошлой неделе оказался в больнице», — сообщил главный редактор издания Кирилл Смирнов в комментарии «РИА Новости».

Смирнов подчеркнул, что уход из жизни Островского является большой потерей для коллектива.

«Мы всегда относились к нему, как к корифею ленинградской школы журналистики. Благодаря тому, что у него был большой опыт в исторических и политологических науках, его материалы всегда были интересными с точки зрения того, что он проводил параллели с разными историческими событиями», — добавил главред «Петербургского дневника».

Как сообщает телеканал «78», гражданская панихида пройдет 20 марта в Покровской больнице.

Островский окончил исторический факультет ЛГПИ, где проработал до 2005 года. С 1994 по 1998 год он был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Островский являлся доцентом кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.