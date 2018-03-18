Явка на выборах президента РФ в Австрии на 20% превысила показатели 2012 года

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что явка на выборах президента на избирательном участке в посольстве России в Австрии на 20% превысила показатели 2012 года. По его словам, всего проголосовали более 2,2 тыс. человек по сравнению с порядка 1,8 тыс. человек на прошлых президентских выборах.

Отмечается, что в Вене отдали свои голоса художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Владимир Федосеев, оперный певец Евгений Нестеренко, а также российские прима-балерины и солистки Венской государственной оперы.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах завершилось во всех регионах России. В целом по России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. На данный момент обработаны более 50% протоколов с участковых избирательных комиссий.



