Прямой эфир
Сюжет:

Явка на выборах президента РФ в Австрии на 20% превысила показатели 2012 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что явка на выборах президента на избирательном участке в посольстве России в Австрии на 20% превысила показатели 2012 года. По его словам, всего проголосовали более 2,2 тыс. человек по сравнению с порядка 1,8 тыс. человек на прошлых президентских выборах.

Отмечается, что в Вене отдали свои голоса художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Владимир Федосеев, оперный певец Евгений Нестеренко, а также российские прима-балерины и солистки Венской государственной оперы.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах завершилось во всех регионах России. В целом по России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. На данный момент обработаны более 50% протоколов с участковых избирательных комиссий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грудинин заявил о нечестности выборов
Путин назвал безобразием ситуацию с голосованием на Украине


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017