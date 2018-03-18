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Стало известно место переговоров дипломатов Южной Кореи и КНДР

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Фото: The Presidential Blue House/Yonhap via REUTERS
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Министр иностранных дел Финляндии Веса Хяккинен сообщил, что переговоры дипломатов КНДР и Южной Кореи пройдут в Хельсинки.

Встреча состоится «в ближайшее время», передает «Газета.ру». Подчеркивается, что власти Финляндии выступают исключительно в роли посредников.

Ранее Пхеньян выступил с предложением провести встречу между руководителями США и КНДР. Позднее в Белом доме подтвердили готовность Дональда Трампа к переговорам с северокорейским коллегой.

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