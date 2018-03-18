Стало известно место переговоров дипломатов Южной Кореи и КНДР

Министр иностранных дел Финляндии Веса Хяккинен сообщил, что переговоры дипломатов КНДР и Южной Кореи пройдут в Хельсинки.

Встреча состоится «в ближайшее время», передает «Газета.ру». Подчеркивается, что власти Финляндии выступают исключительно в роли посредников.

Ранее Пхеньян выступил с предложением провести встречу между руководителями США и КНДР. Позднее в Белом доме подтвердили готовность Дональда Трампа к переговорам с северокорейским коллегой.