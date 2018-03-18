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Матвиенко рассказала о мерах противодействия давлению Лондона

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Москва готова к жесткому ответу на давление со стороны Лондона.

«У нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место, если они посмеют продолжать на нас оказывать давление, нам есть чем ответить», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Москва уже принудила Альбион обратиться в ОЗХО. Британцы обязаны будут привлечь Россию к расследованию, поскольку пострадала российская гражданка, объяснила политик.

По ее словам, Россия готова только к равноправному диалогу, сообщает «РИА Новости».

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и в нарушении суверенитета Великобритании.

14 марта Лондон объявил о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. 

В ответ российский МИД принял аналогичные меры и решил выслать 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.

18 марта Москва потребовала от Лондона начать реальное взаимодействие в расследовании покушения.

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