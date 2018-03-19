"У нас к открытию очередь собралась"

Впервые после воссоединения Крыма с Россией на выборах президента свои голоса отдали жители полуострова. Как и при проведении референдума четыре года назад, крымчане и жители Севастополя предпочли голосовать с раннего утра. На востоке полуострова в вахтовых городках «Тамань» и «Керчь» по берегам Керченского пролива организовали участки и для строителей Крымского моста. Для удобства инженеров и рабочих с разрешения территориальной избирательной комиссии участок в городке на таманской стороне открылся на два часа раньше – в 6:00 по местному времени. Сами жители полуострова не скрывают: для них 18 марта – исторический день.

Глава Крыма Сергей Аксёнов приехал на избирательный участок к самому открытию.

- Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию! Голосование проходит впервые в Республике Крым, и я уверен, для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как и в 2014 году, – заявил он.

К 10:00 активность крымчан отразили первые цифры. Явка на выборах президента к этому времени составила 13,08%, к полудню она выросла до 33,81%, к 15:00 в Крыму проголосовали больше половины избирателей – почти 55%, а уже к шести часам вечера по полуострову в целом явка составила 63,86%. Такие данные сообщила зампред избиркома республики Инна Гузеева.

Тем, кто голосовал впервые, вручали памятные сувениры - браслеты, магниты, открытки. Екатерина Наумова, студентка медицинского факультета Крымского Федерального университета, на свой избирательный участок в Симферополе пришла к девяти утра.

- Мне подарили магнитик и значок с надписью «Я выбрал президента», и даже букет подснежников вручил один из членов избирательной комиссии. Но на выборы я, конечно, отправилась не за сувенирами. Я считаю, если молодой человек не голосует – это значит, что он признается, что ему безразлично будущее своей страны, - сказала она «Известиям». - Есть, конечно, и такие - они в социальных сетях пишут, что от них ничего не зависит. А сами просто не хотят оторваться от планшета и что-то сделать в жизни. Но у меня не было никаких сомнений в том, кому я хочу доверить управлять нашей страной. И я подумала, что обязана показать свою гражданскую позицию.

В день голосования в Симферополе, Керчи, Евпатории, Алуште и Ялте организовали бесплатную работу городского транспорта.

- До полудня мы головы поднять не могли, - рассказала «Известиям» жительница Керчи, член участковой комиссии Светлана Федорчук, - Такое было ощущение, что люди не знали, что все участки работают до восьми вечера, и боятся не успеть проголосовать. У нас к открытию очередь собралась. Потом пенсионеры делали замечания молодежи, чтобы те долго не фотографировались, не позировали возле урны, сэлфи не снимали - в общем, чтобы не задерживали голосование. Мы уговаривали: "Да пусть снимаются на память, мы же в первый раз президента России выбираем". Во дворе школы, где расположен наш участок, специально оборудовали уголок для фотографирования.

Политолог Глеб Кузнецов отметил, что итоги голосования в Крыму, где основной кандидат набирает больше голосов, чем в других регионах, вполне логичны.

- Можно сказать, что это еще один референдум спустя четыре года. Крымчане действительно и тогда, и сегодня поддерживают воссоединение с Россией, и для них важно, чтобы об этом знали не только внутри страны, но и весь мир, - сказал он.

На востоке полуострова в двух рабочих поселках по берегам Керченского пролива организовали участки и для строителей Крымского моста - вахтовые городки «Тамань» и «Керчь» расположены в непосредственной близости от стройплощадки. Для удобства инженеров и рабочих участок на таманской стороне с разрешения территориальной избирательной комиссии открылся на два часа раньше – в шесть утра по местному времени. Так работающие в дневную смену, которая начинается в 7:00, получили возможность сделать свой выбор до выезда на стройку.

В Симферополе по открепительным удостоверениям голосовали музыканты группы «Дискотека Авария» и певец Родион Газманов. Артисты прибыли на полуостров, чтобы принять участие в праздничном концерте на главной площади Симферополя.

- Чувствуется праздник, буквально в каждой детали, - заявил «Известиям» житель города Игорь Федоришин. – Эти шары цвета триколора, музыка, люди улыбаются... Мне сразу вспоминается, как на этой же площади мы собирались четыре года назад отметить возвращение в Россию. Я ни на минуту не сомневаюсь, что абсолютное большинство крымчан проголосует за нашего президента, благодаря которому мы вернулись на Родину.

На выборах работали и иностранные наблюдатели, приехавшие в Крым из 20 стран мира. Представители Германии особенно отметили активность крымчан. А правозащитник Йохан Бекман, представляющий финскую делегацию, назвал Россию «самой демократичной страной».

- Здесь развита система наблюдений, большой выбор кандидатов, у каждого свое время в эфире. Выборы максимально прозрачные. У нас такого нет, - заявил он «Известиям.

Из 182 избирательных участков в Севастополе 143 оборудовали камерами видеонаблюдения. На большинстве участков в городе были установлены автоматизированные урны, ускоряющие подведение итогов выборов.

В восемь часов утра у входа на участки выстроились длинные очереди. Губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников пришёл голосовать вместе с детьми и отметил, что для жителей города день выборов президента России – это в первую очередь праздник.

Всем, кто пришел голосовать, вручали памятные знаки «Навеки с Россией».

- Я проголосовала одной из первых, - рассказала «Известиям» учительница начальной школы Ольга Кудрявская. - Настроение отличное, и вся моя семья со мной солидарна. У нас сегодня семейный праздник – выбираем будущее для себя и своих детей.

Пенсионерка Вера Николаева призналась: как и на референдуме четыре года назад, в этот день она сделала особый выбор.

- Сбылись наши мечты – мы в России, среди родных и близких людей. Я проголосовала за нашего президента, - сказала она.

Светлана Федчук, впервые принимавшая участие в выборах, отметила, что смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом.

- Сделала выбор с твердой уверенностью, без малейших колебаний. Я – за сильного президента. Иначе в современном мире просто нельзя, - считает она.

Председатель избирательной комиссии на участке 378 - завуч школы Светлана Кротова – заявила «Известиям», что проголосовавшие избиратели говорят: они сделали выбор в пользу «нашего президента», «сильного президента».

К 18 часам по официальным данным в Севастополе проголосовали 65,7%

Герой России, почетный гражданин Севастополя, космонавт Антон Шкаплеров участвовал в выборах на борту МКС - явка в российском космосе составила 100%.

Председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила «Известиям», что в городе еще четыре года назад сформировалось гражданское общество, и люди понимают, что, приходя на участок, они влияют на общий политический процесс, который складывается в нашей стране. По ее словам, международные организации и страны, не признавшие воссоединение Крыма с Россией, должны услышать голос крымчан и севастопольцев, а также признать право населения полуострова на свободный выбор.

- Безусловно, не только иностранные наблюдатели, но и средства массовой информации должны понять и осознать, что мы делали и делаем совершенно осознанный выбор, который необходимо признать, - подчеркнула она. - Нельзя отказывать крымчанам и севастопольцам в праве на выбор и делать это в течение достаточно длительного времени.

Председатель фракции партии «Левая» (Die Linke) в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер рассказал «Известиям», что находится на полуострове с пятницы и имел возможность побеседовать с простыми крымчанами.

- Это очень приятно, когда люди открыто говорят: "Да, мы будем сегодня голосовать и проявим нашу гражданскую позицию", - заметил он. - Нынешний избирательный процесс подтвердит итоги референдума, который прошёл четыре года назад. Я думаю, что крымский народ имеет сегодня возможность поставить точку в вопросе о признании воссоединения с Россией.

Политолог Антон Хащенко отметил, что в Крыму и Севастополе прекрасно понимают, что нынешние выборы – исторические для всего полуострова. Для жителей региона это первые выборы в составе России – это их идентификация как россиян, сказал эксперт.