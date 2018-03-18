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Новосибирский обком КПРФ незаконно опубликовал свои итоги выборов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новосибирский областной избирком обжалует действия обкома КПРФ в Роскомнадзоре. Партийцы опубликовали на своем сайте данные о предварительных результатах голосования на выборах президента РФ со ссылкой на альтернативную систему подсчета голосов, что является нарушением законодательства.

«Они публично размещают эти данные до окончания голосования на всей территории РФ — это запрещено», — сообщила глава регионального избиркома Ольга Благо.

Она уточнила, что любая партия может организовать альтернативные подсчеты голосов избирателей, но это делается для собственного пользования, а не для распространения, сообщает «РИА Новости».

Материалы, касающиеся нарушений во время голосования на выборах президента России, будут переданы в Следственный комитет, пообещали в МВД.

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