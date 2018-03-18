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В ЦИК поступают сведения о порче российского имущества в Одессе

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Фото: РИА Новости
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В Центризбирком поступают сведения о порче российского имущества, в том числе машин дипломатов, в украинской Одессе. Об этом сообщает член ЦИК Василий Лихачев.

По его словам, принадлежащие российским дипломатам машины были испачканы. Также Лихачев рассказал, что несколько часов назад в Одессе сотрудники нацгвардии заявили, что рядом с участком у генконсульства России обнаружена бомба, сообщает «РИА Новости».

В связи с эти всё движение к дипучреждению было полностью парализовано. Полиция Украины 18 марта перекрыла входы также в российском посольстве в Киеве и консульствах в Львове и Харькове.

Также несколько десятков украинских радикалов забросали яйцами здание генконсульства России в Киеве.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что ведомство приняло решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Здания российских консульств после этого окружила украинская полиция.

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