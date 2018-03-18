Прямой эфир

ЦИК сообщила о возможной ликвидации 23 политических партий

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что 23 политические партии могут быть ликвидированы в 2019 году, так как не принимают участия в выборах.

В информационном центре ЦИК Шевченко отметил, что 2018 год является рубежом для ряда политических партий, которые были зарегистрированы в 2012 году. После их созданий в течение семи лет они должны были участвовать в выборах различного уровня, чтобы набрать квалификационные признаки, сообщает «РИА Новости». Это необходимо для того, чтобы продлить партийную лицензию.

Всего в 2012 году было зарегистрировано 43 партии. Из них 23 находятся в зоне возможной ликвидации. Если в 2018 году они не примут участия в выборах, то в I квартале 2019 года будут расформированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лихачев рассказал о самых активных точках голосования за рубежом
Замглавы ЦИК назвал президентские выборы в РФ самыми открытыми в мире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017