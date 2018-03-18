ЦИК сообщила о возможной ликвидации 23 политических партий

Член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что 23 политические партии могут быть ликвидированы в 2019 году, так как не принимают участия в выборах.

В информационном центре ЦИК Шевченко отметил, что 2018 год является рубежом для ряда политических партий, которые были зарегистрированы в 2012 году. После их созданий в течение семи лет они должны были участвовать в выборах различного уровня, чтобы набрать квалификационные признаки, сообщает «РИА Новости». Это необходимо для того, чтобы продлить партийную лицензию.

Всего в 2012 году было зарегистрировано 43 партии. Из них 23 находятся в зоне возможной ликвидации. Если в 2018 году они не примут участия в выборах, то в I квартале 2019 года будут расформированы.