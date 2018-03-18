С начала избирательной кампании МВД возбудило 13 уголовных дел

МВД России с начала избирательной кампании возбудило 13 уголовных дел «так или иначе затрагивающих вопросов избирательной кампании», сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

В 2012 году было начато почти вдвое больше разбирательств — 23 уголовных дела, уточнил он.

Ведомство также зарегистрировало 3 тыс. сообщений, затрагивающих избирательную кампанию, сообщает ТАСС.

В частности, материалы, касающиеся нарушений во время голосования на выборах президента России в подмосковных Люберцах и городе Артеме в Приморском крае, будут переданы в Следственный комитет.

В России 18 марта проходит голосование по выборам президента РФ. На этот пост претендуют восемь кандидатов.