Участок в Люберцах не будет закрыт после вброса бюллетеней

Избирательный участок № 1480 в подмосковных Люберцах, где ранее был зафиксирован вброс бюллетеней, продолжил работу и не будет закрыт, решение об этом приняла избирательная комиссия Московской области.

«Голосование продолжается, старая урна опечатана. Участок не будет закрыт окончательно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы избиркома Подмосковья.

Ранее Мособлизбирком допускал возможность закрытия участка.

Напомним, факт вброса бюллетеней в урну на избирательном участке в подмосковных Люберцах был установлен при просмотре записей видеокамер. Урну опечатали, и все содержащиеся в ней бюллетени будут признаны недействительными. Более того, двоим членам избирательной комиссии грозит уголовная ответственность. Голосование на участке продолжается, туда была доставлена резервная стационарная урна.