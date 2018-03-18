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Наблюдатель из Франции оценил ход голосования в Севастополе

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Голосование в Севастополе хорошо организовано и проходит без нарушений, заявил Юбер Файяр, наблюдатель их Франции, муниципальный депутат провинции Прованс. Наблюдатель работает в Севестополе.

« Я посетил большое количество избирательных участков. Считаю, что голосование идет хорошо, много людей голосует, никаких нарушений», — рассказал наблюдатель.

По его мнению, процесс волеизъявления организован хорошо, «атмосфера очень доброжелательная». Он также высоко оценил новые электронные системы сканирования бюллетеней для голосования, уточняет «РИА Новости».

«Я знаю, что некоторые западные политики и СМИ фантазируют, и в следующий раз я им советую приехать и увидеть всё своими глазами», — подчеркнул французский депутат.

Он признался, что ему лично было важно «увидеть реальную ситуацию, не основываясь на предрассудках».

В Крым приехали наблюдатели из 20 стран мира. Например, наблюдатель из Германии Андреас Мауэр удивился высокой явке на голосовании.

В России 18 марта проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

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