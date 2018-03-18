Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В результате массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек, семеро пострадали, сообщили источники в экстренных службах столицы.

«На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП, семь человек пострадали, один погиб», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» в направлении по проспекту в область. Движение в районе аварии серьезно ограничено. Очевидцы сообщают, что движение в сторону Московской области перекрыто по всей проезжей части, полиция направляет весь поток на полосу для движения общественного транспорта. Ряд очевидцев сообщили, что за пострадавшими прибыл вертолет.