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Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В результате массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек, семеро пострадали, сообщили источники в экстренных службах столицы.

«На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП, семь человек пострадали, один погиб», — приводит «РИА Новости» сообщение источника.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ДТП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» в направлении по проспекту в область. Движение в районе аварии серьезно ограничено. Очевидцы сообщают, что движение в сторону Московской области перекрыто по всей проезжей части, полиция направляет весь поток на полосу для движения общественного транспорта. Ряд очевидцев сообщили, что за пострадавшими прибыл вертолет.

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