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Под Волгоградом на избирательный участок приехала семья из 30 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Волгоградской области на избирательный участок приехала семья Потаповых — в общей сложности 30 человек. Члены фамилии добирались на собственном автобусе, который они украсили транспарантом «Потаповы — на выборы!».

У Валентины и Михаила Потаповых девять детей, 16 внуков и три правнука. Конечно, на голосование приехали только совершеннолетние члены семьи. Личный автобус использовали в качестве попутки и другие ближайшие родственники.

Потаповы живут в Михайловском районе области, они голосовали на участке №2513, уточняет «Российская газета».

18 марта в России проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

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