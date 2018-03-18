Очередь избирателей выстроилась у посольства РФ в Праге

В столице Чехии у посольства России выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ.

На видеозаписи, которая появилась в Сети, видно, что россияне пребывают в хорошем настроении. Они оживленно общаются между собой в ожидании возможности опустить в урну бюллетень.

Ранее сообщалось, что десятки людей выстроились в очередь у здания генерального консульства РФ в Сиднее, где также открылся избирательный участок.

18 марта в России проходят выборы главы государства. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

По данным Центризбиркома, к полудню по московскому времени явка избирателей в целом по стране составила 34,72%. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что уже на 10:00 мск этот показатель был 16,55%. Это в 2,5 раза больше, чем на выборах президента в 2012 году.