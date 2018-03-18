Харатьян, Меладзе и Расторгуев проголосовали в Подмосковье
Актер Дмитрий Харатьян и певцы Валерий Меладзе и Николай Расторгуев отдали свои голоса на выборах президента РФ. Все они проголосовали на разных участках в Подмосковье.
«Это дело каждого гражданина нашей страны — выбрать свое будущее, путь, по которому пойдет народ. Заблуждение, что от одного человека ничего не зависит», — сказал Харатьян после голосования.
«Сегодня обязательно нужно сделать свой выбор каждому гражданину. От этого зависит судьба страны и наша с вами судьба», — в свою очередь, подчеркнул Расторгуев.
Слова артистов приводит подмосковное «Радио-1».
Свой голос на выборах уже отдали множество известных в России личностей, в том числе деятели культуры. В Париже проголосовал гражданин РФ Жерар Депардье.
18 марта в России проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов.