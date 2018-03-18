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В МИД России «дело Скрипаля» назвали провалом британских спецслужб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Действия Лондона и британских спецслужб в «деле Скрипаля» является «глобальным позором» Великобритании, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Это вопрос глобального позора Великобритании со всеми ее спецслужбами. Это просто колоссальнейший провал», — заявила она.

Дипломат связала обвинения в адрес России с сирийским химическим досье и с общей кампанией по дискредитации Москвы.

«Эти вещи делаются как продолжение антироссийской кампании, которая стартовала несколько лет назад и имеет четкую привязку к Сирии», — пояснила представитель МИДа.

Выдержки из ее интервью публикует сайт телеканала НТВ

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту и в нарушении суверенитета Великобритании. 14 марта Лондон объявил о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. 

В ответ российский МИД принял аналогичные меры и решил выслать 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.

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