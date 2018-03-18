Прямой эфир
Сюжет:

ЦИК сообщила о случае двойного голосования на выборах президента РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе наблюдения за ходом выборов президента РФ выявлен случай двойного голосования, МВД начало проверку по этому факту, сообщает ЦИК России.

«Личность гражданина установлена, МВД России проводит изучение всех материалов», — заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Центризбирком при этом не уточнил, на каком участке и в каком регионе страны зафиксировано двойное голосование.

По словам Булаева, для проверки правонарушения в МВД могут обратиться как представители УИК, так и представители кандидатов, а также сами кандидаты. После этого МВД проведет проверку, после которой будет сформировано обращение в суд для вынесения решения.

Как рассказал глава правового управления аппарата ЦИК России Сергей Нестеров, правонарушитель, согласно действующему законодательству, ответит за данное нарушение по статье КОАП о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования. Согласно статье, с нарушителя должен быть взыскан штраф в размере от 10 до 50 тыс. рублей.

Напомним, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Венедиктов рассказал ранее, что общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Москве.

Напомним, 18 марта в РФ проходят выборы главы государства. К 12:00 мск явка достигла 34,72%. При этом на Камчатке и Чукотке, где избирательные участки уже закрылись, была зафиксирована более высокая явка, чем в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наблюдатели из 20 стран прибыли на избирательные участки Крыма
Глава заксобрания Севастополя сравнила явку на выборах-2018 с референдумом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017