ЦИК сообщила о случае двойного голосования на выборах президента РФ

В ходе наблюдения за ходом выборов президента РФ выявлен случай двойного голосования, МВД начало проверку по этому факту, сообщает ЦИК России.

«Личность гражданина установлена, МВД России проводит изучение всех материалов», — заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Центризбирком при этом не уточнил, на каком участке и в каком регионе страны зафиксировано двойное голосование.

По словам Булаева, для проверки правонарушения в МВД могут обратиться как представители УИК, так и представители кандидатов, а также сами кандидаты. После этого МВД проведет проверку, после которой будет сформировано обращение в суд для вынесения решения.

Как рассказал глава правового управления аппарата ЦИК России Сергей Нестеров, правонарушитель, согласно действующему законодательству, ответит за данное нарушение по статье КОАП о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования. Согласно статье, с нарушителя должен быть взыскан штраф в размере от 10 до 50 тыс. рублей.

Напомним, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Венедиктов рассказал ранее, что общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Москве.

Напомним, 18 марта в РФ проходят выборы главы государства. К 12:00 мск явка достигла 34,72%. При этом на Камчатке и Чукотке, где избирательные участки уже закрылись, была зафиксирована более высокая явка, чем в 2012 году.