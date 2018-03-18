Прямой эфир
Сюжет:

Более 97 тыс. участков открылись на выборах президента России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента России открылись свыше 97 тыс. избирательных участков, все они открыты и работают в нормальном режиме в городах и селах.

«В настоящее время работают все избирательные участки», — сказала Памфилова.

Она отметила, что свыше 48 тыс. открыты в городах, примерно такое же количество работает в сельских поселениях.

Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента. По состоянию на 15:40 по московскому времени, голосование завершилось в Забайкальском крае, а также на Камчатке и Чукотке. В последних двух регионах была зафиксирована более высокая явка в сравнении с показателями 2012 года.

На пост президента РФ претендуют восемь кандидатов. К полудню по московскому времени явка на выборах составила 34,72% избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты сборной России проголосовали на хоккейной базе
Общественники не выявили серьезных нарушений на выборах в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017