Более 97 тыс. участков открылись на выборах президента России
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента России открылись свыше 97 тыс. избирательных участков, все они открыты и работают в нормальном режиме в городах и селах.
«В настоящее время работают все избирательные участки», — сказала Памфилова.
Она отметила, что свыше 48 тыс. открыты в городах, примерно такое же количество работает в сельских поселениях.
Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента. По состоянию на 15:40 по московскому времени, голосование завершилось в Забайкальском крае, а также на Камчатке и Чукотке. В последних двух регионах была зафиксирована более высокая явка в сравнении с показателями 2012 года.
На пост президента РФ претендуют восемь кандидатов. К полудню по московскому времени явка на выборах составила 34,72% избирателей.