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Посол РФ отметил «очень хорошую явку» на участки в Великобритании

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко отметил «очень хорошую явку» на выборах президента РФ на избирательных участках в Великобритании.

«Мы еще проводили голосование в Северной Ирландии, кстати, впервые», — отметил дипломат.

По его мнению, высылка дипломатов не повлияла на организацию и ход голосования, уточняет ТАСС.

«Конечно, всё непросто, но мы функционируем нормально», — пояснил посол.

Ранее сообщалось, что 23 российских дипломата покинут территорию страны 20 марта.

18 марта проходит голосование на выборах президента России. За рубежом открыт 401 избирательный участок.

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