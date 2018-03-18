Австрийский политолог рассказал о высокой явке на участки в Омске

Явка на избирательные участки в Омске высокая, констатировал австрийский политолог Женько Малешевич.

«Я уже посетил семь участков в Омске. Явка очень хорошая. Я не видел никаких проблем — всё нормально, как в Западной Европе», — сказал Малешевич.

Политолог также оценил работу волонтеров на выборах: они «объясняют людям, если у них есть вопрос». По его словам, «чего в Австрии на выборах нет», цитирует «РИА Новости».

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов.