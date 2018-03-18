На участке в посольстве РФ в КНДР отметили 100-процентную явку избирателей
Завершилось голосование по выборам президента РФ на избирательном участке в российском посольстве в КНДР, явка составила 100%, сообщило посольство в Twitter.
18 марта в 20.00 по-пхеньянскому времени на избирательном участке №8163 завершилось голосование за кандидатов в Президенты России. В выборах приняли участие 112 человек - 100-процентная явка!#КНДР #Пхеньян #Выборы2018 #ВаженКаждыйГолос #ВыборыПрезидентаhttps://t.co/irsYLJMgxK pic.twitter.com/gl6gb4ujkh— RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) 18 марта 2018 г.
Среди проголосовавших — сотрудники посольства и члены их семей. Проголосовал также Владимир Ли — единственный гражданин России, постоянно проживающий в КНДР.
18 марта в России проходят выборы президента. За рубежом открыт 401 участок для голосования.