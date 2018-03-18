На участке в посольстве РФ в КНДР отметили 100-процентную явку избирателей

Завершилось голосование по выборам президента РФ на избирательном участке в российском посольстве в КНДР, явка составила 100%, сообщило посольство в Twitter.

Среди проголосовавших — сотрудники посольства и члены их семей. Проголосовал также Владимир Ли — единственный гражданин России, постоянно проживающий в КНДР.

18 марта в России проходят выборы президента. За рубежом открыт 401 участок для голосования.