В Забайкалье завершилось голосование на выборах президента РФ

Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Забайкальском крае закрылись. Предварительные итоги будут объявлены после полуночи, передает «РИА Новости».

Отмечается, что нарушений во время выборов не было зафиксировано. Согласно данным избиркома Забайкальского края, явка избирателей на выборах в регионе по состоянию на 18:00 (12:00 мск) составила 52,38%. Всего в Забайкальском крае работало 942 избирательных участка.

По данным на 15:40 мск, избирательные участки также уже закрылись на Камчатке и Чукотке. В обоих регионах явка оказалась выше по сравнению с показателями 2012 года, сообщили в ЦИК.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов. По данным на 12:00 мск по стране проголосовали 34,72% избирателей.