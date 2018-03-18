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Сенатор ответил Джонсону на слова о высылке британских дипломатов

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Высылка британских дипломатов никак не повредит гражданам России, считает член Совета Федерации от Рязанской области, ветеран СВР Игорь Морозов.

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«Для России отсутствие Британского совета на гуманитарном поле не представляет никакого ущерба. То же самое по отзыву разрешения на открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге», — заявил политик в эфире радиостанции НСН в воскресенье, 18 марта.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал бесполезной высылку британских дипломатов из РФ. По мнению главы Форин-офиса, эти меры «будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз».

Высылка 23 британских дипломатов из РФ стала ответной мерой на аналогичную акцию официального Лондона. Свой демарш Великобритания объяснила причастностью РФ к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери.

Представитель российской дипмиссии в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные меры.

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