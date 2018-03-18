Сенатор ответил Джонсону на слова о высылке британских дипломатов

Высылка британских дипломатов никак не повредит гражданам России, считает член Совета Федерации от Рязанской области, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Для России отсутствие Британского совета на гуманитарном поле не представляет никакого ущерба. То же самое по отзыву разрешения на открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге», — заявил политик в эфире радиостанции НСН в воскресенье, 18 марта.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал бесполезной высылку британских дипломатов из РФ. По мнению главы Форин-офиса, эти меры «будут наказанием для простых россиян, лишая их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз».

Высылка 23 британских дипломатов из РФ стала ответной мерой на аналогичную акцию официального Лондона. Свой демарш Великобритания объяснила причастностью РФ к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери.

Представитель российской дипмиссии в Великобритании Александр Яковенко предупредил, что российская сторона оставляет за собой право на дальнейшие ответные меры.