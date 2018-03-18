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Вброс бюллетеней зафиксирован на выборах в подмосковных Люберцах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мособлизбирком зафиксировал вброс бюллетеней в урну на избирательном участке № 1480 в городе Люберцы Московской области. В связи с этим председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, сообщила председатель избиркома Ирина Коновалова.

«Вброс производился в районе 9:00, сейчас стационарная урна опечатана, эти бюллетени будут признаны недействительными», — приводит слова Коноваловой «РИА Новости».

Она отметила, все бюллетени в урне будут аннулированы. На данный избирательный участок была доставлена резервная стационарная урна для голосования.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

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