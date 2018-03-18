Немецкая разведка предупредила бундестаг об угрозе нападения со стороны КНДР
Немецкая разведка проинформировала депутатов бундестага об угрозе удара со стороны Северной Кореи.
Замглавы федеральной разведывательной службы Оле Диль на секретном совещании заявил, что ракеты КНДР могут достигнуть ФРГ и других стран Европы, пишет газета Bild am Sonntag.
При этом представитель ведомства отметил, что переговоры между Южной и Северной Кореей являются признаком разрядки обстановки на полуострове.
Ранее Москва приветствовала готовность лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына к переговорам. Инициатором встречи вступил Пхеньян. Позднее в Белом доме подтвердили готовность американского лидера к диалогу.