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Немецкая разведка предупредила бундестаг об угрозе нападения со стороны КНДР

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Немецкая разведка проинформировала депутатов бундестага об угрозе удара со стороны Северной Кореи.

Встреча в Пхеньяне
Первое в истории общение лидеров США и Северной Кореи, скорее всего, пройдет в КНДР

Замглавы федеральной разведывательной службы Оле Диль на секретном совещании заявил, что ракеты КНДР могут достигнуть ФРГ и других стран Европы, пишет газета Bild am Sonntag.

При этом представитель ведомства отметил, что переговоры между Южной и Северной Кореей являются признаком разрядки обстановки на полуострове.

Ранее Москва приветствовала готовность лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына к переговорам. Инициатором встречи вступил Пхеньян. Позднее в Белом доме подтвердили готовность американского лидера к диалогу.

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