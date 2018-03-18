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Собянин проголосовал и поздравил всех с праздником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр столицы Сергея Собянин проголосовал на избирательном участке под № 90 на улице Николаева.

«С праздником! Сегодня большой день для города, для России — день выборов президента страны», — обратился градоначальник к пришедшим гражданам.

Мэр напомнил, что на территории Москвы работают более 3,6 тыс. избирательных участков, которые оснащены системами видеонаблюдения.

Собянин также поблагодарил Общественную палату города за большое количество независимых наблюдателей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

18 марта в России проходят выборы главы государства. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

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